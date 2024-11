DaSabato la Juventus torna in campo in Serie A: alle 18 a San Siro si gioca uno dei grandi classici del calcio italiano, fra Milan e Juventus.Riprende dunque il campionato, per un rush finale di 2024 che si preannuncia avvincente,. con una classifica cortissima, e ben sei squadre – fra cui ovviamente la Juve – in soli due punti.Si diceva, appuntamento a San Siro fra due giorni per i bianconeri, che oggi sono scesi in campo al mattino, con gruppo al completo dopo gli impegni delle Nazionali, che ha lavorato, dopo il riscaldamento, principalmente sul possesso della palla, per poi dedicarsi alla consueta partitella.Domani, vigilia, è anche giorno di conferenza stampa: Mister Thiago Motta incontra i giornalisti alle 11, in diretta dall’Allianz Stadium. Come sempre la conferenza sarà su Juventus.com, e per vederla sarà sufficiente registrarsi, gratuitamente, al nostro sito.