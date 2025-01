Le strade disi incrociano nuovamente in questo mercato invernale, con entrambi i club alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. I bianconeri, in particolare, sono concentrati sull'acquisto di un difensore e di un attaccante, mirando a colmare alcune lacune nella rosa.Il recente cambio di allenatore sulla panchina del Milan ha avuto ripercussioni anche sui piani di mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri, aveva inizialmente puntato sull'inglese Fikayo Tomori. Il difensore, che era stato messo ai margini della squadra sotto la gestione di Paulo Fonseca, è stato rilanciato dall’arrivo di Sergio Conceição, rendendo più complicata una sua possibile cessione.A fronte di queste difficoltà, la Juventus ha deciso di virare con decisione su Ronald Araujo, difensore uruguaiano con passaporto spagnolo in forza al Barcellona. La scelta di puntare su Araujo riflette l’ambizione del club bianconero di assicurarsi un elemento di spessore per rinforzare il reparto arretrato.