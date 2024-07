Bremer Juve, la risposta ai tifosi

Bremer Juve, la verità sulla clausola

Una lunga intervista a tutto tondo e una risposta decontestualizzata che, nel dettaglio, ha scatenato i commenti dei tifosi sui social. Gleison, dal ritiro del Brasile, ha parlato ai microfoni di As e sul suo futuro ha detto: "Sono molto concentrato sulla Copa América e lascio la questione nelle mani dei miei rappresentanti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere che club con tanta storia potrebbero seguirmi, ma la verità è che parlerò di questo tema con i miei rappresentanti dopo la Copa América".Va sottolineato che in altri passaggi dell’intervistaha parlato da giocatore della Juventus nel presente e nell’immediato futuro: commentando – in maniera positiva -, l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina e proiettandosi alla prossima stagione con indosso la maglia bianconera.Come dicevamo, l’intervista die quel passaggio sul futuro non sono passati inosservati. Un tifoso – su X -, ha sottolineato, però, che le altre parti dell’intervista ci restituiscono un calciatore totalmente dedito alla causa della Juventus e pronto a ricominciare la prossima stagione. Un post che lo stesso Bremer ha commentato con due cuori bianconeri.Non è un mistero, Gleisonha giocato una stagione su altissimi livelli e questo ha risvegliato l’interesse di diversi top club: uno su tutti, ilche nel corso della stagione più volte lo ha seguito da vicino. Sul tema mercato, poi, c’è da tenere in considerazione la clausola presente nel suo accordo con laNel contratto di Gleison Bremer con la Juventus esiste una clausola variabile, compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro, che consente al difensore brasiliano di trasferirsi se un club dovesse offrire tale cifra. Tuttavia, questa clausola sarà valida solo a partire dall'estate del 2025. In questa finestra estiva di calciomercato, al momento, non sono arrivati segnali circa un’eventuale separazione. Anzi,