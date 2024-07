Todibo alla Juventus: il piano di Giuntoli

Jean-Clair Todibo rimane un obiettivo molto concreto per la nuova Juventus di Thiago Motta. Uno scenario che non è mai mutato di una virgola anche ora che le priorità in casa bianconera sono tutte relative alle cessioni. Proprio così, perché Cristiano Giuntoli necessita di finalizzare qualche operazione in uscita - con Soulé, Huijsen e Chiesa fortissimi indiziati a lasciare Torino - per costruirsi un tesoretto utile da reinvestire in nuovi colpi in entrata tra cui, appunto, ci sarebbe anche quello del centrale francese. Tuttavia, il Football Director bianconero - secondo quanto riportato da Tuttosport - starebbe mettendo a punto una nuova strategia per arrivare al classe 1999.Il dirigente bianconero starebbe infatti esplorando la possibilità di strutturare un nuovo tipo di operazione con il Nizza, proprietario del cartellino del giocatore: il Nizza valuta il giocatore 30 milioni di euro, ma la Juventus starebbe pensando di proporre un prestito con diritto di riscatto, destinato a tramutarsi in obbligo in base a determinate condizioni. Ed è proprio su questo tasto che Giuntoli sta spingendo nei confronti del club nizzardo.





