Juventus, società e allenatore: segnali chiari

Il saluto ai tifosi

La presentazione di Thiago

Tutti in Germania

La cena di squadra

Il "blocco granitico" a cui più di una volta si era fatto riferimento negli ultimi anni adesso c'è davvero. Senza fare paragoni con chi c'era prima, è evidente comeDa ciò che riguarda più strettamente il campo al mercato e in generale la visione complessiva di cosa è in questo momento la Juventus e di dove si dovrà andare per ottenere il massimo possibile.Il campionato ancora non è iniziato ed anzi, la Juventus deve ancora scendere in campo per un'amichevole (la prima ci sarà venerdì contro il Norimberga) eppure sono già arrivati diversi segnali che vanno in un'unica direzione.Il primo messaggio di questo reciproco sostegno se vogliamo c'era stato durante i primi allenamenti stagionali. E in particolare quandoLa presenza del direttore dell'area football accanto al tecnico è sicuramente stato un messaggio di vicinanza verso Thiago, che può lavorare con la massima fiducia di tutte le componenti bianconere.Thiago si è poi presentato in conferenza stampa ed anche in questa circostanza, la presenza ad inizio conferenza dell'amministratore delegato,e di Giuntoli, che hanno preso parola prima di lasciare spazio al tecnico, confermano la coesione all'interno di tutta la società. Presente in prima fila anche il presidente, Gianluca Ferrero mentreDalla Continassa al centro adidas in Germania. Da Torino a Herzogenaurach; cambiano le città ma quel "blocco granitico" resta tal, impegnato in prima fila proprio in queste ore per quanto riguarda lo sponsor di maglia. L'ultimo segnale della coesione che c'è all''interno della Juventus è arrivato ieri, durante la cena di squadra fatta a Norimberga , a pochi chilometri da dove si sta svolgendo in ritiro. Oltre ai giocatori e allo staff tecnico, di nuovo presenti Giuntoli e Scanavino, oltre a Giuseppe Pompilio, braccio destro del football director bianconero.