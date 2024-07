Juventus, il piano triennale di Giuntoli: ecco di cosa si tratta

La Juventus è ripartita con un nuovo progetto; nuovo allenatore, tanti nuovi calciatori e anche in gran parte una nuova dirigenza. A "capo" di tutto, almeno per quanto riguarda la parte sportiva c'è ovviamente Cristiano Giuntoli. Ai suoi collaboratori il direttore tecnico della Juve ha parlato di «piano triennale», lo stesso accennato da Scanavino in varie occasioni.Ma a cosa corrisponde questo piano triennale? Come riferisce il Corriere dello Sport, l'obiettivo è tornare a competere per vincere da subito, arrivare a vincere domani e ritornare a stravincere dopodomani. Scudetto e percorsi all’altezza in Champions sono le logiche conseguenze di questa visione.