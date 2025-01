Le parole di Giuntoli

Mercato e partita, Cristianoha parlato ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Juventus KOLO MUANI - Abbiamo passato un periodo lungo con infortuni che ci hanno condizionato, non ci sono stati cambi sufficienti. Stiamo investendo tempo per dare al mister dei calciatori validi per giocare nella Juventus. Cercheremo di fare il massimo. Ancora non definito ma siamo fiduciosi. Come giocheremo? Dovete chiedere al mister io cerco di fare quello che si può nel mercato di gennaio.ARAUJO, ALBERTO COSTA - Alberto Costa siamo ai dettagli, stiamo seguendo calciatori di livello che possono darci subito una mano.CARATTERE - Siamo tutti arrabbiati per i pareggi, vogliamo portare la vittoria, ce lo meritiamo. Vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più.