Le probabili formazioni

La Juventus si appresta a sfidare l'del Cholonell'ultimo test precampionato. Il match si giocherà alle ore 15 presso lo stadio Gamla Ullevi di Goteborg, in Svezia.è pronto a confermare il modulo visto contro lanel derby in famiglia, chiusosi con la vittoria della prima squadra per 4-0.Match che vedràtra i pali fin dal primo minuto di gioco, come nell'amichevole in famiglia. Sulle corsie esterne dovrebbero giocarecome terzino di destra ea sinistra. In mezzo al reparto difensivo si va verso la coppia, in attesa di eventuali innesti nel reparto. Davanti alla difesa ci dovrebbe essere. A metà campova verso la conferma da titolare, al suo fianco ci saràsaranno impiegati come esterni, mentre in avanti ci sarà ancora DusanJUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz, Weah Vlahovic. All. Thiago Motta.ATLETICO MADRID (3-5-2): Moldovan; Azpilicueta, Witsel, Kostis; Llorente, Serrano, Koke, Vermeeren, Lino; Correa, Joao Felix. All. Simeone.





