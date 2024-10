Juventus, la stagione dei giocatori in prestito finora

Nicolò Rovella (Lazio): 8 presenze totali, 1 assist

8 presenze totali, 1 assist Fabio Miretti (Genoa): 3 presenze totali

3 presenze totali Tiago Djalò (Porto): nessuna presenza

nessuna presenza Hans Nicolussi Caviglia (Venezia): 5 presenze totali, 1 assist

5 presenze totali, 1 assist Luca Pellegrini (Lazio): 4 presenze totali

4 presenze totali Daniele Rugani (Ajax): 3 presenze totali

3 presenze totali Filip Kostic (Fenerbahce): 1 presenza totale, 1 assist

1 presenza totale, 1 assist Facundo Gonzalez (Feyenoord): 3 presenze totali

3 presenze totali Mattia De Sciglio (Empoli): 3 presenze totali

3 presenze totali Stefano Gori (Spezia): 4 presenze totali, 2 reti inviolate

Con la sosta nazionali, c'è tempo per ricaricare le pile e riflettere, ma non solo. Si può già fare un bilancio, infatti, su come sta andando la stagione per lae per chi invece è partito, almeno per ora. I bianconeri in prestito sono diversi, chie chi all'estero, ognuno con una nuova esperienza nella propria carriera. Ma come sta andando la stagione dei giocatori che la Juve ha mandato? Andiamo a scoprirlo.