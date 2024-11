Quinta giornata di Nations League, con diverse Nazionali impegnate sui campi questa sera. In occasione dell'ultima sosta del 2024, diversi giocatori della Juventus sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni nella competizione. Per l'Italia ci sono, alla prima chiamata con la maglia azzurra. Nella serata di ieriè stato protagonista con la Serbia, giocando per ben 96 minuti senza uscire. Questa sera sarà invece il turno di, impegnati rispettivamente in Olanda-Ungheria e Turchia-Galles.