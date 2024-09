Sul proprio sito ufficiale, laha fatto il punto dei giocatori bianconeri che saranno in campo oggi e domani con le rispettive nazionali:"Nella giornata di oggi, martedì 10 settembre, e nella notte dell'11, saranno sei i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali in questo international break: Jonas Rouhi, Samuel Mbangula, Nicolò Savona, Juan Cabal, Nico Gonzalez e Danilo.Qualificazioni all'Europeo di categoria per Rouhi, Mbangula e Savona che saranno impegnati nel pomeriggio con le nazionali di Svezia, Belgio e Italia rispettivamente contro Moldova, Kazakistan e Norvegia. In serata grande derby bianconero con Cabal e Gonzalez che si sfideranno nella gara fra Colombia e Argentina valida per le partite di qualificazione al Mondiale del 2026; stessa impegno nella notte italiana per Danilo che scenderà in campo con il suo Brasile contro il Paraguay".