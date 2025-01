Juventus, già stabilita la data del debutto di Kolo Muani

2024 Franco Arland

La Juventus sta attendendo il via libera definitivo per Randal, con l'attaccante francese che dovrebbe finalmente essere a disposizione del club bianconero nei prossimi giorni. Tuttavia, la Juve non potrà utilizzarlo in Europa fino alla fase a eliminazione diretta, in quanto il trasferimento non sarà completato in tempo per la fase a gironi. Intanto, il club aspetta che il Paris Saint-Germain risolva la questione legata ai prestiti, con la cessione ormai pianificata nei minimi dettagli. Kolo Muani è previsto per il suo debutto in Serie A sabato contro il Napoli, con grandi aspettative per il suo impatto in campo.