La "fascia girevole" rappresenta il segnale più evidente di ciò chesta cercando, quasi con urgenza, nel gruppo: un leader autentico. Con il suo italiano dal sapore internazionale, nella conferenza pre-derby ha spiegato che il capitano deve "leaderare" la squadra, sottolineando che il portatore della fascia deve incarnare valori straordinari, dare esempio e stimolare i compagni a migliorarsi continuamente. "Cinque capitani? Il mio capitano deve avere tutto," ha detto, ribadendo che chi indossa la fascia deve trasmettere forza e competenza.In una Juventus giovane, dove talenti come Yildiz, Conceiçao, Savona e Mbangula attirano l’attenzione, il ruolo di leader nello spogliatoio rimane vacante. Danilo, pur con esperienza, non sembra centrale nei piani di Motta; Gatti ha perso parte della fiducia del tecnico, e così Manuel Locatelli emerge come possibile candidato definitivo. Legato alla Juventus da una profonda affinità, Locatelli ha saputo conquistarsi il rispetto di Motta. "Ha reagito al momento difficile dimostrando competizione sana in allenamento. È merito suo, si è guadagnato il posto e ora la titolarità," ha commentato l’allenatore, evidenziando la crescita e la maturità del centrocampista.