Matiasè stato uno dei protagonisti della stagione del Frosinone, nonostante la retrocessione il gioiellino classe 2003 di proprietà della Juventus si è messo in mostra con goal e giocate di grande qualità. Avrebbe infatti attirato su di sé gli occhi di diverse estimatrici, la prima però sarebbe proprio la. Thiago Motta infatti stima molto l'argentino classe 2003 e vorrebbe prima valutarlo in ritiro per prendere una decisione sul suo futuro. La Juventus valuterebbe la sua cessione per offerte tra i 35 ed i 40 milioni di euro.