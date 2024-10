"Finding Strength Through Purpose" - Zachery Dereniowski, MD Motivator;

"Strength in Forging Your Own Path" - Brittany Wilson Isenhour;

"Strength in Authenticity Online & Offline" - Anthony Zinni, 'Methodz', OpTic Gaming;

"Finding Strength in Your Voice" - Charlie Curtis-Beard.

DaGiovedì 10 ottobre 2024, in occasione della giornata mondiale sulla salute mentale, Juventus ha comunicato l'uscita della seconda stagione del podcast "Stories of Strength".Oggi, giovedì 17 ottobre, siamo orgogliosi di annunciare che la prima puntata della seconda stagione del podcast "Stories of Strength" è ora disponibile in anteprima su TikTok, sui canali Juventus e Juventus Women. Da domani, venerdì 18 ottobre, sarà disponibile su tutte le piattaforme social e streaming.Questa nuova serie esplora a fondo i viaggi autentici nella salute mentale di individui straordinariamente resilienti, mettendo in luce le loro battaglie personali e i loro trionfi.Questa stagione sottolinea l'impegno del Club nel rompere lo stigma legato alla salute mentale, presentando voci diverse provenienti dai mondi dello sport, della musica, del gaming e della motivazione sociale. Condotto da Nev Schulman, produttore e presentatore di "Catfish" su MTV, gli episodi presentano conversazioni ispiratrici volte a rimodellare le percezioni sulla salute mentale e incoraggiare un dialogo aperto e onesto.I nuovi episodi saranno pubblicati settimanalmente su tutte le piattaforme e sui canali social. Ogni episodio presenta un viaggio unico:Queste potenti storie rivelano i loro percorsi sulla salute mentale, offrendo profonde intuizioni sulle loro sfide.La loro apertura mentale e la capacità di raccontare le proprie vulnerabilità dimostrano che condividere è un vero atto di forza.Guarda ora il primo episodio – "Finding Strength Through Purpose"–, con Zachery Dereniowski, MD Motivator!