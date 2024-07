Calvo Juve, ruolo e compiti nel club

Marketing

B2B (Business to Business) – Vendite dei diritti, gestione sponsor, gestione scuole calcio, organizzazione amichevoli, tournèe e gestione della sede di Hong Kong

B2C (Business to Consumer) – Stadio e merchandising

Si occuperà a tempo pieno delle relazioni con le istituzioni di sua responsabilità: Lega calcio, Figc, Eca, Uefa, Fifa, interventi al Senato)

Francescocentrale nella Juventus . Il dirigente bianconero occupa uno dei ruoli apicali all’interno del club e a dimostrarlo – una volta di più -, la presenza in prima fila alla conferenza stampa di, insieme al presidentee all’AD. Centrale, però, Francescolo è anche nel discorso che riguarda il nuovo main sponsor della, quello che verrà apposto sulle maglie della prima squadra. Ma di cos’altro si occupa? A raccontarlo è Antoniodi JTalks. Per cominciare, il dirigente non si occupa di ciò che riguarda il calcio giocato. Nello specifico, queste di seguito le aree di lavoro che competono a Francesco