CHE COS’È JUVENTUS FORWARD

Dal sito ufficiale della Juve.Juventus e Huware hanno lanciato la prima partnership nel campo dell'innovazione nella massima serie italiana, con l'obiettivo di promuovere la co-creazione e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per accelerare l'innovazione digitale nello sport, e hanno svelato questa entusiasmante collaborazione al Google Cloud Summit di Milano.Huware e Juventus mirano insieme ad accelerare il cambiamento adottando un approccio concreto, basandosi su casi reali per testare nuove soluzioni e ampliare i confini dell'utilizzo di tecnologie specifiche di Intelligenza Artificiale nello sport, dalle prestazioni al business.L'obiettivo è avere un impatto a 360° sulle funzioni del Club, con lo scopo di incoraggiare l'adozione non solo di nuove soluzioni tecnologiche, ma anche di introdurre una mentalità innovativa che, con un nuovo approccio, spinga lo sguardo verso il futuro e le opportunità che può offrire.Così, Managing Director Revenue & Football Development Juventus Football Club: "L'innovazione è sempre stata una forza trainante nella storia della Juventus. Ecco perché la creazione di un dipartimento dedicato a essa è stata una decisione spontanea e naturale. L'innovazione è lo strumento per tradurre idee in valore, e siamo particolarmente orgogliosi oggi di poter annunciare la prima partnership in questo campo, che dimostra come lo sguardo del club sia sempre rivolto al futuro». Carolina Chiappero, Innovation Manager di Juventus, aggiunge: «Il percorso intrapreso negli ultimi anni ci ha mostrato come l'innovazione possa giocare un ruolo importante nel cambiare le regole del gioco: oggi scendiamo in campo con Huware per annunciare la prima partnership per l'innovazione nella massima serie del calcio italiano, con l'obiettivo di sviluppare e testare casi d'uso concreti basati sull'intelligenza artificiale".Juventus Forward è il programma di innovazione più recente del Club. È uno spazio di co-creazione che incoraggia la collaborazione interna e l'integrazione con l'ecosistema esterno dell'innovazione (Istituzioni, Start-up, Acceleratori). Forward, una fusione tra anima aziendale e sportiva, ha il ruolo di facilitatore, con l'obiettivo di favorire le condizioni necessarie per generare innovazione. Come primo partner sportivo di un acceleratore in SportTech, vincitore del premio Innovazione dell'Anno 2023 assegnato dal Social Football Summit, organizzatore di 'Calls for Ideas' rivolti agli studenti, attivo nel Venture Clienting e partecipante sempre più attivo nella rete dell'innovazione, il progetto si articola in tre obiettivi: tradurre idee in valore (ricavi e prestazioni), posizionamento del brand e introduzione di una cultura dell'innovazione, perché l'innovazione non è solo rappresentata da soluzioni tecnologiche, idee o metodi, ma anche dal processo di scoprire nuovi modi di fare le cose.