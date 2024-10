Il dirigente sportivo Ernesto Paolillo, intervistato da L'Interista, ha espresso le sue impressioni sulla squadra nerazzurra, soffermandosi anche sul Derby d'Italia, terminato con un emozionante 4-4: "Ho visto molte distrazioni e un impegno insufficiente in alcune partite, il che mi preoccupa. Non mi sono piaciute le prestazioni contro Monza, Genoa, Milan e Juventus. Sono ben quattro partite in cui non possiamo dare la colpa ad altri, ma solo a noi stessi. Contro la Juve, non mi è piaciuto niente, né per quanto riguarda la prestazione della squadra in campo né per le scelte tattiche."