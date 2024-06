Moisenon farà parte dei piani della Juventus nella prossima stagione. Il duo Cristianoe Thiago Motta infatti dopo lunghi colloqui hanno stabilito quali siano le priorità della Vecchia Signora per il nuovo corso. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com tra coloro che invece non rientrano nella strategia della Vecchia Signora ci sarebbe l'attaccante classe 2000 Moise Kean. Il centravanti originario di Vercelli potrebbe lasciare la Juventus per una cifra di circadi euro. Le estimatrici non mancano, in particolare in Serie A ci sarebbero Fiorentina e Bologna.