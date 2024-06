Il centrocampista della Juventus Enzoin questa stagione si è messo particolarmente in mostra con la maglia delattirando su di sé diverse estimatrici. Il centrocampista argentino classe 2001 potrebbe anche essere ceduto nel corso della sessione estiva di calciomercato. La dirigenza della Juventus infatti ha iniziato a sondare il prezzo, dovrebbe aggirarsi attorno aidi euro in caso di cessione. Ipotesi quindi da non escludere nonostante la stima di cui gode da parte di Thiago Motta, la decisione sul suo futuro sarà presa prossimamente.