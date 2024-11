Juventus, il prezzo di Fagioli

Non solo campo, la Juventus si prepara anche al mercato invernale che inizierà tra poco più di un mese. Crescono sempre più le possibilità di vedere il centrocampista classe 2001 Nicolò Fagioli lontano dalla Vecchia Signora e da Torino già in questa sessione invernale di calciomercato.La dirigenza bianconera però vorrebbe guadagnare dalla sua cessione almeno 25 milioni di euro, una plusvalenza totale considerando che il giocatore è cresciuto nelle giovanili bianconere. Cifra che poi servirebbe a finanziare il calciomercato in entrata per fornire rinforzi ideali a Thiago Motta.