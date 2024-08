Giovedì 8 agosto, alle ore 14:00, si terrà presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium la conferenza stampa di presentazione ai media di Juan David. L'evento sarà un'importante occasione per conoscere meglio il nuovo acquisto della, con la partecipazione di dirigenti, allenatori e giornalisti. Durante la conferenza, verranno discussi i dettagli del trasferimento, le aspettative del club e del giocatore, e sarà possibile rivolgere domande a Juan David Cabal. I tifosi potranno seguire la conferenza in diretta streaming sui canali ufficiali della società, per vivere da vicino questo momento significativo per la squadra.