Martedì 30 luglio, alle ore 14, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Michele, il nuovo portiere della. L'evento sarà l'occasione per conoscere meglio il giocatore, che è stato recentemente acquisito dal club bianconero. Durante la conferenza, Di Gregorio risponderà alle domande dei giornalisti e condividerà le sue impressioni sul suo arrivo alla Juventus. I tifosi e gli addetti ai lavori sono curiosi di scoprire quali saranno le sue ambizioni e come intende contribuire al successo della squadra. Questo nuovo acquisto rappresenta un importante rinforzo per il reparto difensivo della Juventus.