Juventus-Fiorentina, la conferenza stampa di Palladino

Raffaeleha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus. Le sue parole:"Dopo due vittorie mi interessava la prestazione contro una grande squadra, un bravo allenatore e in questo stadio, mi interessava una prestazione vera e una bella risposta. Le sconfitte non ci spostano, si passa troppo dalle critiche agli elogi, siamo concentrati e avevo visto bene i ragazzi. Hanno fatto una grande prestazione, l'approccio iniziale non è stato dei migliori, potevamo evitare i due goal ma andare sotto e riprenderla per due volte mi è piaciuto molto, dedichiamo il risultato ai tifosi che ieri ci hanno dato carica e a Edo Bove che era con noi e a cui vogliamo bene"."Io il tifoso che ha fatto quel discorso lo avrei fatto giocare titolare questa sera (ride ndr). Questo è il nostro spirito, abbiamo avuto foga e cattiveria. Loro avevano Thuram, Locatelli e Koopmeiners, gente di gamba e intensità. Mi sono piaciuti quelli che sono partiti e quelli che sono subentrati, la Juve poteva fare il terzo goal ma siamo stati in gara fino alla fine e il tiro di Sottil è stata una liberazione per tutti perchè in panchina eravamo tutti pronti, abbiamo quasi tirato tutti insieme"."A volte si danno giudizi troppo critici e troppi elogi, stiamo facendo di più di quello che ci aspettavamo e che siamo ma vogliamo continuar cosi a misurarci contro queste grandi squadre, siamo competitivi. Li ho visti negli occhi che volevano venire qua e giocarsela contro una grande squadra"."Ci arriviamo con entusiasmo perché il punto ci carica, in spogliatoio ho visto i ragazzi felici perchè raggiungere questo risultato all'87' credo sia positivo. Il Napoli lo stiamo già studiando, non vediamo l'ora davanti ai nostri tifosi, sapendo che dobbiamo essere bravi a capire e sapendo che possono metterci in difficoltà in quanto grandi squadre"."Mi auguro che i ragazzi continuino cosi con questa energia, con questa voglia e dobbiamo continuare a crescere in questi due mesi non ci siamo mai allenati perchè giocando ogni tre giorni giochi praticamente solo. Mi aspetto crescita e dobbiamo essere bravi tutti quanti insieme. Noi vogliamo continuare a stupire, stiamo in alto e vogliamo starci ma dobbiamo crescere e lavorare sapendo che non è facile perchè affrontiamo grandi squadre e a me interessa la mentalità, se cresciamo possiamo toglierci soddisfazioni"."Io nei due anni precedenti preferivo fare poco e fatto bene. Chi ha bisogno e vuole andare a giocare deve. Io i miei giocatori li terrei tutti perchè li amo tutti, se c'è da fare qualcosa la società sa cosa dobbiamo fare"."Sapete quanta stima e fiducia ho in Andrea, sta facendo bene fino a 75/80 metri, il primo difensore, il primo ad aiutare, fa comunque un'ottima mole di gioco, gli manca l'ultimo passaggio perchè arriva lì poco lucido. A gennaio proveremo a lavorare su questi aspetti ma ho grande fiducia in Andrea"."Spero farà ancora parte della mia rosa a febbraio. L'ho schierato titolare perchè Gosens ha avuto l'influenza, inoltre sapevo che poteva giocare Conceicao lì e i giocatori vanno messi nel posto giusto, Parisi oggi credo sia stato uno dei migliori in campo"."Ci abbracciamo e ci diciamo che ci vogliamo bene. Lo stimo molto come persona ed allenatore. L'abbiamo studiata bene, sapevamo che palleggiano molto e sono bravi nella prima costruzione da dietro. Io credo che siamo stati davvero bravi, una buona prestazione ed abbiamo limitato la Juventus che è molto forte, abbiamo accettato i duelli e il coraggio è stato ripagato".