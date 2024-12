Thiago Motta si prepara a una sfida delicata contro la Fiorentina, ma per il tecnico bianconero restano tre dubbi importanti legati alle condizioni di Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo. Solo alla vigilia della gara si avrà la certezza se questi tre giocatori saranno disponibili. Nel frattempo, la Juventus si prepara a scendere in campo con il consueto 4-2-3-1.In porta, come ormai da abitudine, ci sarà Di Gregorio. La linea difensiva vedrà Savona sulla destra, con Gatti e Kalulu al centro, mentre a sinistra Cambiaso, che farà il suo ritorno dal primo minuto, prendendo il posto di, che partirà dalla panchina.