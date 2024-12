Il voto dell'arbitro di Juventus-Fiorentina

Una serata tutto sommato tranquilla, quella di ieri, per l'arbitro di. Maurizio Mariani, però, ha avuto subito il suo bel daffare, dovendo sospendere la partita per qualche minuto per cori discriminatori verso Dusan Vlahovic.La Gazzetta dello Sport commenta così la sua direzione di gara, valutata con un 5,5 in pagella: "Al 6’, interruzione sensata della partita per cori discriminatori: giusta la procedura. Al 23’, duello Gatti-Kean: punizione mancata. Al 27’, colpo di gomito di Koop in area, palla inattesa, ravvicinata: niente rigore. Al 40’, Cataldi interviene su Locatelli: manca l’ammonizione come a Dodò su Mbangula (trattenuta e strisciata sul piede). Eccessivo il giallo per Kalulu (24’ st) su Mandragora. Al 45’ st, Locatelli trattiene Kean in fuga: era punizione e giallo".