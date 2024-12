Chi sostituisce Koopmeiners in caso di forfait contro la Fiorentina?

Già a partire dalle prossime ore si potrà avere più certezze sulla presenza di Teuned eventualmente il suo impiego dal primo minuto. L'olandese è uscito all'intervallo di Monza-a causa di un fastidio muscolare; gli esami però non hanno evidenziato lesioni e il giocatore spera quindi di esserci già contro i viola nel prossimo turno di Serie A.Nel caso in cui Koopmeiners non fosse presente nella formazione titolare, a quel punto per Thiago Motta ci sarebbe un ballottaggio tra due giocatori a centrocampo. Ovvero tra; lo statunitense infatti con il rientro di Cambiaso può tornare nel suo "ruolo". Certo di una maglia invece Locatelli.