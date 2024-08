A soli quattro giorni dall’esordio stagionale della Juventus nel campionato di Serie A 2024/25, fissato per lunedì 19 agosto alle ore 20:45 contro il Como, il lavoro intenso prosegue sotto la guida die del suo staff. Nonostante sia Ferragosto, la squadra bianconera è scesa in campo oggi per prepararsi al meglio per l'importante match contro la formazione lombarda.L'allenamento mattutino si è svolto con grande concentrazione e precisione. Dopo la tradizionale fase di riscaldamento, i giocatori hanno dedicato tempo alla perfezione della tecnica e al perfezionamento della fase tattica, concludendo la sessione con una partitella che ha permesso di mettere in pratica quanto appreso durante la giornata.Per domani è previsto un nuovo allenamento al mattino, continuando il lavoro meticoloso per arrivare preparati all’esordio di lunedì. L’obiettivo è chiaro: affinare gli schemi e la condizione fisica per iniziare il campionato con il piede giusto e dare il massimo davanti al pubblico dello Stadium.