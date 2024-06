Bologna, le parole di Fenucci sul mercato

Messaggio alla Juve?

L'amministratore delegato delha parlato al Festival della Seria A. Il dirigente ha affrontato il tema legato al mercato: "Io capisco i media, ma sono due mesi che vediamo i nostri giocatori ad altre squadre."Fenucci ha mandato un messaggio chiaro sul mercato: "Non vorremmo cedere nessuno, sono tutti giocatori con contratti lunghi. La proprietà ha detto che è disponibile ad ulteriori investimenti. Non c'è nessuna trattativa in essere, non abbiamo bisogno di risorse e andremo avanti per questa squadra. L'unico che può muoversi da solo è Zirkzee, ma per gli altri l'idea è chiara".Il riferimento è chiaramente anche a Riccardo Calafiori, obiettivo primario della Juventus. Il club bianconero ha un accordo di base con il giocatore ma manca ancora quello con il Bologna, che, come dimostrano le parole di Fenucci, fa muro, almeno per il momento.