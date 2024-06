Chi è Fanatics

Nella giornata di oggi laha annunciato la novità dicon, che riguarderà l'ecommerce, la vendita al dettaglio e la produzione del. Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale del club torinese, Fanatics, che come parte dell'accordo diventerà il licenziatario principale del portafoglio di merchandise della Juventus, gestirà l'attività dalla sede centrale italiana (sita a Milano), utilizzando sia la sua esperienza locale che le sue capacità globali per offrire un'esperienza di livello mondiale e l'accesso ai prodotti.Leader globale nel merchandising sportivo con licenza, come spiega sul proprio sito Fanatics sta costruendo la principale piattaforma sportiva digitale globale e cambiando il modo in cui i fan acquistano l'abbigliamento, le maglie, i cappelli, gli oggetti da collezione e gli articoli della loro squadra preferita attraverso un approccio innovativo e tecnologico mobile-first 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per creare la migliore esperienza possibile per i fan di tutto il mondo.Fanatics fornisce soluzioni per eventi online, al dettaglio ed end-to-end per il suo elenco di partner, che comprende oltre 900 delle più grandi squadre sportive, leghe e istituzioni del mondo, tra cui Premier League inglese (EPL), La Liga, Bundesliga, Serie A e club della Ligue 1, associazioni calcistiche internazionali, oltre alla rappresentanza in tutte le principali leghe sportive statunitensi, rugby, Formula 1 e sport olimpici.Operando dalla suo headquarter di Manchester nel Regno Unito e da Milano per l’Italia, con oltre 60 uffici e centri di distribuzione in tutto il mondo, l'attività internazionale di Fanatics effettua consegne in oltre 180 Paesi, gestisce negozi in oltre 12 lingue e supporta call center multilingue che incorporano 8 lingue."In qualità di piattaforma sportiva digitale leader a livello globale, Fanatics si impegna ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui tutti viviamo, lavoriamo e giochiamo attraverso iniziative filantropiche strategiche", si legge ancora sul sito. "In qualità di leader di mercato con oltre 10.000 dipendenti e centinaia di partner, fornitori e venditori in tutto il mondo, ci assumiamo anche la responsabilità di guidare verso pratiche più etiche e sostenibili".





