Juventus, Fagioli è tornato: come giocherà con Thiago Motta

Un nuovo acquisto

Dove giocherà Fagioli?

Nicolò Fagioli; una piacevolissima sorpresa visto che il suo rientro dalle vacanze post europeo era atteso tra qualche giorno. Il classe 2001 ha anticipato tutti, chi era uscito dalla competizione prima (come Vlahovic, Kostic e Szczesny) ma anche gli altri azzurri (Cambiaso, Chiesa, Gatti).Fagioli è uscito dagli europei il 29 giugno, quando l'Italia è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale. Come da prassi quindi avrebbe avuto qualche altro giorno di vacanza. E invece ha voluto anticipare il rientro presentandosi questa mattina alla Continassa e svolgere il primo allenamento sotto la guida di Thiago Motta. SicuramenteFagioli ha voglia di immergersi nella nuova stagione che per lui avrà un'importanza particolare visto che non ha potuto giocare per quasi tutto l'ultimo anno a causa della squalifica.In fondo,rispetto alla scorsa stagione. E c'è attesa per capire che tipo di supporto potrà dare alla squadra. Fagioli prima della squalifica era diventato di fatto un titolare della Juventus. Nella "nuova" Juve, che ha rivoluzionato il centrocampo, le gerarchie si capiranno solo nel corso della stagione ma senza dubbio il 23enne avrà ampio spazio.Ma dove?ma con la possibilità anche di sfruttare le sue qualità più avanti, nel ruolo che occuperebbe idealmente Teun Koopmeiners. Fino ad ora con la Juve aveva sempre ricoperto il ruolo di mezzala mentre in nazionale, Luciano Spalletti lo ha lanciato da regista. Un compito che può fare soprattutto però se supportato da un altro giocatore accanto a lui. E da questo punto di vista, parlando di numeri,