Fagioli Juve, le ultime di mercato

Fagioli Juve, i numeri stagionali

Presenze: 14

Minuti: 656'

Goal: 0

Assist: 1

La traiettoria del pallone che poi sembra traiettoria di vita, di carriera. Il tiro a giro di Nicolò Fagioli che illumina il Via del Mare, il suo primo goal con la maglia della prima squadra della Juventus . È ottobre 2022, il centrocampista piacentino regala i tre punti alla Vecchia Signora, quello che rimane è un’esultanza che lascia andare ogni freno inibitorio, che trasuda gioia e juventinità. Un momento che sembra tracciare una via, quella che porterà Fagioli a diventare colonna delladel futuro.Non è andata così. In mezzo c’è stata la caduta fragorosa raccontata in “Fragile”, poi la capacità di rialzare la testa e tornare. Mica semplice, mica da sottovalutare. Ma sul campo qualcosa non è andato come previsto, la strada si è rivelata in salita mentre in discesa è la sua posizione nelle gerarchie di Thiago Motta.In questo marasma di emozioni, di campo e di scelte impazza il mercato. “Non sei tu, sono io” potrebbe essere la traduzione del momento. Nicolò Fagioli non ha trovato tanto spazio, quando impiegato ha collezionato prestazioni altalenanti, in mezzo c’è la super prestazione di Lipsia e – a dir la verità -, nessun errore grossolano che abbia condizionato delle partite. Ma c’è l’emergenza oggettiva nella quale la Juve è piombata a causa degli infortuni e, di conseguenza, la necessità di operare a gennaio. Monetizzare per reinvestire è la linea guida e, ad oggi, Fagioli è il profilo che, potenzialmente, può avere più mercato e portare più soldi nelle casse bianconere. Questa è la fotografia, decisamente diversa da quella dopo il goal di Lecce, di quello che potrebbe succedere nel mercato di gennaio.