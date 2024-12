Fagioli Juve, come può andare a finire

. Un regalo che scarti con poca convinzione e che ti lascia con l’amaro in bocca. La Juventus deve intervenire in maniera più profonda di quanto pensasse mesi fa, nel mercato di gennaio: colpa dei numerosi infortuni, soprattutto quelli gravi che hanno rivelato la coperta corta. Il regalo di cui ha bisogno è un colpo in uscita che questo mercato lo possa finanziare: il nome in cima alla lista è quello di NicolòComunque vada una sconfitta. Perché Nicolò Fagioli è un prodotto del vivaio bianconero e, da sempre, uno dei più scintillanti. Perché il club aveva dimostrato di puntarci anche nel momento più duro, siglando il rinnovo di contratto. Ma, anche a Natale, non sempre le storie hanno il lieto fine e può capitare che le strade si debbano separare.Per certi versi, la storia di Fagioli potrebbe somigliare a quella di Moise Kean: lasciare casa, lì dove si è cresciuti e diventati grandi, per sbocciare altrove. Sì, perché il centrocampista piacentino ha collezionato una grande prestazione, contro il Lipsia, e tante altre che vanno dal 6 in giù. Troppo poco per sperare di scalare le gerarchie, anche in un momento d’emergenza. Abbastanza, però, per metterlo in cima alla lista dei cedibili. Può diventare un rimpianto? Certo. Ma in questa fase non c’è spazio per pensarci.