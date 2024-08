Laproprio in questi istanti è in campo alla Continassa per la seduta di allenamento mattutina davanti a circa 300 tifosi, aperto al pubblico ed ai media (potete seguirlo QUI ). Chi si sta allenando a parte e su un campo secondario del JTC della Continassa è FabioIl centrocampista classe 2003 sembra molto vicino al trasferimento al Genoa di Alberto Gilardino ma non è questo il motivo per cui si sta allenando a parte. Fabio infatti è ancora alle prese con l'infortunio al piede che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime gare con la Juventus. Prosegue il recupero, a parte.