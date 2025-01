Juventus, evento all'Allianz Stadium: partecipa anche Bremer

Getty Images

Da“Azimut e Juventus: un'unione nel segno dell'eccellenza e dell'innovazione”. Questo è il nome dell’evento organizzato all’Allianz Stadium nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio. Un’occasione per riflettere, insieme al nostro partner Azimut, sulla collaborazione che è iniziata lo scorso ottobre e, più in generale, sul valore delle partnership nel calcio moderno.Ne hanno parlato Alessandro Zambotti, CEO & CFO di Azimut Holding spa, e Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations, che in un interessante talk hanno affrontato i temi più disparati, come l’importanza di essere internazionali o la ricerca dell’eccellenza in un mondo in continuo cambiamento, nella football industry e non solo.

Spazio anche a chi è il cuore del calcio: i giocatori. Ha partecipato infatti all’incontro Gleison Bremer, che ha raccontato non solo il suo percorso di recupero dall’infortunio di qualche mese fa, ma anche il suo ruolo di difensore, le dinamiche di fiducia che si creano all’interno del campo, e non sono mancate curiosità ed aneddoti sulla sua carriera.