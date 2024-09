Giorgio, tornato allacon un ruolo dirigenziale dopo la fine della sua carriera da calciatore, ha partecipato per la prima volta all'Assemblea della Lega Serie A, rappresentando i colori bianconeri. È la sua seconda uscita ufficiale come dirigente del club, dopo aver presenziato al pranzo UEFA a Torino in occasione dell'esordio vittorioso della Juventus nella nuova Champions League contro il PSV Eindhoven. In questa occasione, Chiellini ha affiancato il Chief Football Officer Francesco Calvo, suggerendo un ruolo sempre più istituzionale e di rappresentanza per l'ex capitano bianconero nelle attività del club.