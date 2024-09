Dopo lo 0-0 casalingo prima della sosta contro la Roma, la Juventus infila un altro pareggio a reti inviolate sul campo dell'Empoli. Per i bianconeri si tratta dunque del secondo 0-0 consecutivo. Un evento decisamente raro in casa zebrata che, come sottolineato da Opta, ha però un precedente che risale addirittura a 13 anni fa. La Juventus ha infatti pareggiato con il punteggio di 0-0 due match di fila in Serie A: non accadeva ai bianconeri nel massimo campionato da oltre 12 anni, da febbraio 2012. Il 5 febbraio la Juve guidata da Antonio Conte pareggiò 0-0 contro il Siena e, dieci giorni dopo, impattò con lo stesso risultato al Tardini di Parma. In quella stagione, tuttavia, la Juve chiuse vincendo lo Scudetto, il primo dei nove consecutivi.