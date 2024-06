Juventus, il messaggio di Arek Milik dopo l'infortunio

Il centravanti polacco classe 1994 della Juventus Arekè stato operato nella mattinata di ieri in seguito all'infortunio al ginocchio rimediato nel corso della gara con la sua. Ora per lui circa 30 o 40 giorni di tempo prima di fare ritorno in campo. Il centravanti sarà costretto a saltare però gli Europei che inizieranno a breve. Ha mandato un messaggio ai tifosi tramite i profili social della Juventus. Le sue parole:"Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi voglio ringraziare tantissimo per il vostro supporto. Torno presto e non vedo l’ora di ricominciare la preparazione. Vi mando un abbraccione fortissimo".