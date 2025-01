Juventus ed Empoli, allo Stadium anche per parlare di mercato: le ultime

Getty Images

La partita di stasera traedpotrebbe rappresentare un'opportunità anche per discutere di calciomercato, con i bianconeri che stanno monitorando attentamente la situazione sia in difesa che a centrocampo. Mentre si attende l’ok definitivo dal Lens per il trasferimento di Kevin Danso, la dirigenza juventina sta valutando anche possibili rinforzi a centrocampo.Secondo quanto riportato da Sky, Nicolò, nel mirino di, potrebbe essere ceduto, aprendo la strada a un possibile innesto. In tal caso, uno dei nomi più monitorati dalla Juventus sarebbe quello di Tino, centrocampista inglese dell’Empoli. Il giocatore era già stato seguito da Torino e Atalanta, ma in vista di giugno. Tuttavia, con una possibile cessione di Fagioli, Anjorin potrebbe diventare un obiettivo per i bianconeri anche nelle ultime settimane di calciomercato, come un investimento a breve termine. La situazione rimane da monitorare, con la Juventus pronta ad agire in base agli sviluppi futuri.