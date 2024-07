I primi giorni di Douglas Luiz alla Juventus

Questa sera, tra le 20 e le 21, il giocatore più pagato delladurante il primo mese ufficiale di calciomercato arriverà a, dove rimarrà — trasferte permettendo — fino alla prossima convocazione della Seleção a inizio settembre. Il motivo per cui non ha iniziato prima ad allenarsi con la sua nuova squadra è che la nazionale brasiliana ha avuto bisogno di lui per la Coppa America, terminata ai quarti di finale contro l’Uruguay.Dopo che il selezionatoreha liberato i convocati, sono iniziate le ferie. Queste sono durate fino a oggi, giorno in cui il giocatore arriva in Italia, dato che la convocazione alla Continassa è fissata per domani. Insieme a lui ci saranno i connazionalie il turco Kenan. L'attesa per il centrocampista acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni di euro non è legata solo all'importo dell'operazione, che aumenta le aspettative, ma anche alle responsabilità che dovrà assumere nella nuovaguidata daFinora i bianconeri si sono visti in partita soltanto a Norimberga nella prima amichevole dell’estate contro i padroni di casa. O meglio, se n’è ammirata una versione provvisoria e rimaneggiata, a tratti infarcita di giovani della Next Gen. Questo non giustifica il 3-0 incassato da una squadra di seconda divisione tedesca, ma è evidente che la transizione dal calcio di Massimilianoa quello dinecessita di tempo e dedizione. È logico pensare che il centrocampo avrà un'importanza primaria nel nuovo assetto e, di conseguenza, il nuovo arrivo sarà incaricato di gestire il possesso palla, i ritmi di squadra e di aggiungere la qualità necessaria per mettere in pratica il tipo di gioco voluto dal tecnico. Non a caso, la Juventus ha investito la maggior parte del capitale finora devoluto al calciomercato proprio su di lui.Se il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha intenzione di investire una cifra simile anche per Teun Koopmeiners dell’Atalanta, diventa evidente che la società sta cercando di rafforzare il centrocampo con uomini capaci di concretizzare le idee di Motta.





