Fino a qui la Juventus è sicuramente tra le società italiane che si è mossa di più sul mercato. Ma cosa ha chiesto la proprietà alla dirigenza? Il risanamento dei conti rimane la stella polare della Continassa, come indicato dalla proprietà che ha chiesto di mantenere la competitività sportiva sistemando il bilancio attraverso una gestione virtuosa, riferisce il Corriere dello Sport. Tradotto: non è più epoca di colpi alla Cristiano Ronaldo. Si annuncia comunque un mercato scoppiettante firmato da un altro Cristiano, il direttore tecnico Giuntoli, ma sempre in base alle possibilità economiche e ricorrendo all’autofinanziamento. L'operazione Douglas Luiz è un esempio di ciò che il club potrà fare, investimenti anche importanti ma attraverso operazioni intelligenti e per certi aspetti anche "creative" come quella per il brasiliano.