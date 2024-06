La Juventus ritorna nell'Eca: le conseguenze

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la svolta del ritorno dellanell'arriva dopo un periodo di incontri e contatti positivi con l'ad di Exor Johne Maurizio, suo uomo di fiducia. Un passo, quello del club, che conferma l'orientamento del nuovo corso bianconero: massimo dialogo e buoni rapporti con le istituzioni del calcio italiano ed europeo. E, soprattutto, una sorta dirispetto agli ultimi anni della gestione di Andrea, colui che aveva anche contribuito a fondare e lanciare quellada cui la Juve è uscita lasciando sole Barcellona e Real Madrid.E proprio l'abbandono della (possibile) nuova competizione sarà determinante, insieme al disgelo con la UEFA, per concludere il percorso di ritorno nell'Eca, che tecnicamente potrà avvenire con il primo luglio. La Juve, insomma, fa piazza pulita del recente passato per avviare un nuovo-vecchio corso, nel segno della discontinuità. Per vederne gli effetti concreti, poi, bisognerà aspettare…