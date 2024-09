Juve-Napoli lascia la scia di delusione di un test fallito, non di un'occasione sprecata. Risponde alla domanda: sei all'altezza dei tuoi sogni? E ti dice che no, che non lo sei, che non riesci neanche a cambiare i piani in corsa, i vestiti a seconda dell'occasione.E' il terzo pareggio in tre partite di fila. Non è arrivato alcun gol, nessun gol è stato poi subito.. Così come non comprendiamo quanto fatto da Thiago con Vlahovic: era una questione tanto tattica quanto di principio, e alla fine torna a casa con un pugno di mosche. A volte, ecco, ci sembra più preoccupatoe molto meno di far di tutto per portare la partita dalla sua parte.Sensazioni a parte, resta l'amarezza di una serata in cui la Juventus si è sentita ancora una volta impotente, mai realmente pungente. Come quelle vetrine della sala giochi, piene di pupazzi e di trofei, di risultati ottenuti: metti il gettone e cerchi di agganciare tutto,Se proprio dovessimo rifarci a un sentimento, sì: siamo proprio lì. A un passo dal sogno di essere nuovamente super mega competitivi, ancora una volta a fare i conti con le difficoltà sostanziali di un percorso alle battute iniziali. Intanto, in bocca al lupo Thiago:, quella in cui non gli sarà risparmiato un bel niente.