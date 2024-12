Laha conquistato solo sei vittorie nelle prime 16 partite di questo campionato, un dato che evidenzia una partenza deludente per la squadra bianconera. Nella storia della Serie A, da quando è stato introdotto il sistema dei tre punti a vittoria, solo una volta la Juventus aveva ottenuto così pochi successi dopo altrettante gare. Questo accadde nella stagione 1998/99, un’annata difficile per il club. Il rendimento attuale solleva preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori, con la squadra che dovrà reagire per migliorare la propria posizione in classifica e rimanere competitiva in campionato.