Juventus e Napoli divise da 13 punti: il pensiero di Thiago Motta

Nella sua conferenza stampa alla vigilia del big match allo stadio Maradona,ha detto la sua anche sul divario in classifica tra, che è di ben 13 punti dopo 21 partite giocate: "Da cosa dipende? È la realtà. E la realtà è che oggi il Napoli si trova in una grande posizione perché ha una grande squadra, con un bravo allenatore, e oggi è meritatamente primo. Noi siamo in questo momento indietro. Domani grande partita tra Napoli e Juventus, vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare alla vittoria".