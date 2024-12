Le parole di Mattiaa Cronache di Spogliatoio:LE CRITICHE ALLA JUVE - La vedo come un'opportunità, nei momenti di crisi si migliora e si dà il meglio, ovviamente devi lavorare, essere professionali e sapersi connettere tra noi, una cosa che già stiamo facendo e miglioreremo. Il mister ci dà grande serenità, sappiamo che abbiamo vissuto un periodo difficile per via delle assenze, non ci piangiamo addosso, a Lecce volevamo vincere e uguale con il Bologna, crediamo di essere un gruppo forte che deve crescere ma che deve passare per questi momenti. In questo momento dobbiamo seminare, so che la Juve è abituata a vincere subito, il più grande club d'Italia, i nostri tifosi sono abituati bene, ci vuole solo un po' di pazienza. Siamo un gruppo giovane e di grandi professionisti, i giovani sono davvero seri, e questo mi porta a pensare che raggiungeremo gli obiettivi.