In un avvio di stagione che ha già saputo riservare non pochi colpi di scena,sono risultate indubbiamente tra le big più brillanti. I nerazzurri, dopo il mezzo inciampo dell’esordio a Genova, sono riusciti a ripartire immediatamente a pieno ritmo, superando di forza prima il Lecce e poi l’Atalanta. La formazione di Thiago Motta è invece reduce dal pari interno con la Roma, che ha fatto seguito alle convincenti vittorie contro Como e Verona. Le due storiche rivali si ritrovano quindi a guidare la classifica a 7 punti insieme a Torino e Udinese, vere sorprese di questo avvio. Con un Napoli in ripresa, mancano invece all’appello Milan, Atalanta, Roma e Lazio, apparse ancora in fase di rodaggio.In attesa del prossimo turno, ihanno formulato i loro pronostici a lungo termine.- Le conferme dell’Inter contro le tante novità della Juventus. Due ricette diverse, stesso obiettivo, conquistare il Tricolore in una stagione ricca di impegni. Al momento, per Betclic, i campioni d’Italia in carica restano favoriti per il successo finale, a 1.65, mentre la quota dei bianconeri è a 3.50. Più staccato il Napoli di Antonio Conte, desideroso di inserirsi nella lotta al titolo tra le sue due ex-squadre. Le chance dei partenopei sono stimate a 7.50. Segue a distanza, a 15.00 (per Sisal a 12.00), un Milan alla ricerca dei primi tre punti e di un’identità che stenta a definirsi. Cantiere aperto anche in casa di Atalanta e Roma, con quota-Scudetto a 30.00, e della Lazio, a 75.00.- Nella lunga corsa alla salvezza c’è una compagine che più di tutte rischia di dover lasciare la massima divisione nazionale. Si tratta del neopromosso Venezia, la cui retrocessione è quotata a 1.30 da Betclic. Pericolo concreto di Serie B anche per l’Empoli, che nonostante un ottimo avvio è dato 2.00, per il Cagliari, a 2.50, per il Lecce e per il Verona, queste ultime entrambe a 2.70. Più sereno, almeno sulla carta, il Como, attualmente all’ultimo posto in graduatoria insieme ai lagunari, ma con una quota-retrocessione leggermente più alta rispetto alle dirette concorrenti, a 3.00.