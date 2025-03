Conceicao, Savona e Rouhi di nuovo in gruppo. Le condizioni di Nico Gonzalez

AFP or licensors

Le condizioni di Nico Gonzalez

Buone notizie dalla Continassa, all'antivigilia del match tra. Il gruppo a disposizione diha infatti riabbracciato, tornati ad allenarsi regolarmente con i compagni dopo essersi lasciati alle spalle i rispettivi problemi fisici.Con la squadra anche, che nella giornata di ieri era rimasto ai margini non essendo al top della forma. Tutti, dunque, dovrebbero essere convocati per la trasferta di domenica in Toscana, con la possibilità di scendere in campo qualora il tecnico italo-brasiliano decidesse di puntare su di loro.

Le ultime su Conceicao, Savona e Rouhi

Conceicao, Savona e Rouhi avevano saltato la partita contro l'Atalanta per problemi fisici, continuando a svolgere lavoro differenziato per tutta la settimana. Il loro pieno recupero è un'ottima notizia per Thiago Motta, che avrà più alternative sia per la formazione titolare che per i cambi a gara in corso contro la Fiorentina. Già ieri filtrava ottimismo su questo fronte, mentre oggi, come detto, è arrivata la conferma sul loro rientro in gruppo.





