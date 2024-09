Lasi appresta a disputare la sua 38ª stagione diversa in Coppa dei Campioni/Champions League, stabilendo così un record per una squadra italiana. Questo traguardo mette in evidenza la continuità del club bianconero a livello europeo, consolidando la sua presenza tra le grandi d’Europa. A livello globale, solo tre squadre hanno partecipato a più edizioni: il Real Madrid, che guida la classifica con ben 55 presenze, seguito dal Bayern Monaco e dal Benfica, entrambi con 41 partecipazioni. Il record della Juventus testimonia la tradizione e la competitività del club nel massimo torneo continentale per club.