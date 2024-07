si trovano nuovamente in competizione dopo l'arrivo dia Torino e la mancata cessione di Calafiori, che ha preferito l'Arsenal. Ora, entrambe le squadre sono in corsa per uno dei migliori talenti del calcio giovanile croato, Simon, esterno d'attacco classe 2006 del Rijeka, che ha già esordito con gol in prima squadra. Secondo il QS, inserto sportivo del Resto del Carlino, il Bologna si era mosso per primo, ma la Juventus è entrata con decisione nella trattativa, replicando la situazione avvenuta con Adzic, talento montenegrino acquistato dai bianconeri per 2 milioni di euro.